شكرا لقرائتكم خبر عن ناجح إبراهيم يطلب الدعاء: «شقيقي نقل لي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر والباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن شقيقه نقل له عدوي بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:«أرجو من الاحبة الأفاضل والقراء الكرام الدعاء لشقيقى المدير السابق بالبريد، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم عزله في إحدى مستشفيات العزل بمحافظة أسيوط».

وطالب ناجح إبراهيم تكثيف الدعاء الحار بحسب وصفه لشقيقه.