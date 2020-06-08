شكرا لقرائتكم خبر عن ناجح إبراهيم يطلب الدعاء: «شقيقي نقل لي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر والباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن شقيقه نقل له عدوي بفيروس كورونا.
وأضاف الدكتور ناجح إبراهيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،:«أرجو من الاحبة الأفاضل والقراء الكرام الدعاء لشقيقى المدير السابق بالبريد، حيث أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم عزله في إحدى مستشفيات العزل بمحافظة أسيوط».
وطالب ناجح إبراهيم تكثيف الدعاء الحار بحسب وصفه لشقيقه.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
34,079
-
تعافي
8,961
-
وفيات
1,237
كانت هذه تفاصيل خبر ناجح إبراهيم يطلب الدعاء: «شقيقي نقل لي كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.