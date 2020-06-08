شكرا لقرائتكم خبر عن بدون قداسات.. الأقباط يبدأون «صوم الرسل» لمدة 34 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الأقباط صوما يستمر لمدة 34 يومًا ويسمى «صوم الرسل» الذي يحل بعد الاحتفال ب«أحد العنصرة»، وهو عيد حلول الروح القدس على تلاميذ السيد المسيح، وفقًا للعقيدة المسيحية، وهو اليوم الخمسين بعد القيامة.

وتعتبر المراجع القبطية صوم الرسل أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية في كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون»، وصام الرسل الأوائل في المسيحية، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية في كل العالم.

وتمنى الأقباط أن يرفع الله البلاء والوباء عن مصر، حتى يستطيعوا حضور إقامة قداسات الصوم اليومية المعتادة مثل السنوات الماضية.

من جهته أوضح الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا للأقباط الأرثوذكس، إن ثاني يوم بعد أحد العنصرة هو صوم الرسل، لأن التلاميذ صاموا حتى يبدأوا الكرازة والتبشير في جميع أنحاء العالم«، مؤكدًا أن نهاية صوم الرسل تحل يوم 12 يوليو، وإن هذا الصوم يطلق عليه الصوم الخمسيني، لكونه يبدأ بعد عيد القيامة ب50يومًا وينتهي بيوم عيد الرسل.

وذكر الأنبا مكاريوس أن صوم الرسل يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات التي فيها روح ومشتقاتها من جبن وألبان، مشيرًا إلى أن صوم الرسل من الأصوام المقدسة لدى الأقباط والتي تحمل معاني روحية غاية في الأهمية بالنسبة للكنيسة، فهو صوم ثابت منذ العصر الرسولي، وأهميته الروحية تكمن في أنه كان أول صوم للرسل، فضلًا عن أنه تم فيه أول عمل للكرازة والتبشير.

واقتصر قداس أحد عيد العنصرة على عدد محدود جدا، التزاما بقرار البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وانصياعًا لقرار الكنيسة القبطية، قررت أغلب الكنائس الاكتفاء بحضور أكبر الشمامسة سنا ورتبة كنسية، ومعروف أن خدمة «الشموسية» تقوم على عدة رتب تبدأ برتبة المرتل ثم القارئ ثم الشماس المكرس ورئيس الشمامسة.

كانت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية في محافظات مصر، أقامت قداس عيد العنصرة أو عيد حلول «الروح القدس» أو كما يطلق عليه عيد تأسيس الكنيسة، وهو القداس الاستثنائي الثاني ضمن قداسين فقط، هما قداس عيد دخول المسيح مصر، الذي أقيم الاثنين الماضي، وقداس عيد العنصرة، قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، السماح بإقامتهما في الكنائس بحضور عدد قليل من الشمامسة في الكنيسة.

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وقال الأنبا بطرس فهيم، مطران كاثوليك المنيا، الأمر مؤلم جدا أن تأتي كل الأعياد، من بداية صوم الـ55 يوم، ثم أسبوع الآلام وعيد القيامة، وأعياد فترة الخمسين المقدسة، ثم عيد دخول المسيح مصر وعيد الصعود، إلى أن اتينا اليوم ليوم عيد حلول الروح القدس، وهي فترة مكدسة بالأعياد والكنيسة تحتفل في كل هذا بدون شعبها، أمر مؤلم جدا على وعلي آبائي القساوسة، حينما نقف لنقول الكلمة ونحن معتادين أن ننظر لعيونكم المصلية الخاشعة، ولكن ننظر للأرائك خاوية، ونحدثكم عن طريق فتحة عدسة الكاميرا.

وتابع مطران كاثوليك المنيا، لأجل هذا الوضع المؤلم عليكم وعلينا، ارجوكم من أجل إيماننا بالله للمسيحيين والمسلمين، التزموا لكي لا يسوء الوضع أكثر من هذا«التزموا عشان نخلص»، ولكي نستطيع العودة للحياة بمظاهرها مرة أخرى، وفرضت التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس «كورونا» هذا العام، أن يقام قداس عيد حلول «الروح القدس» بدون رسامات وبدون مصلين من الجماهير القبطية.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اجتمعت السبت الموافق 30 مايو الماضي، وقررت إقامة هذين القداسين بشكل استثنائي مع استمرار غلق الكنائس، على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في 27 يونيو لدراسة الموقف، مؤكدة أنهم يصلون من أجل مصر والعالم كله لكي يرفع الله عن العالم هذا الوباء.