شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا: كل الشكر للطاقم الطبي بحميات ديرمواس لجهودهم في علاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الحميات بمركز ديرمواس، برئاسة الدكتور مجدي إبراهيم مهني، مدير المستشفى، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، بقيادة الدكتور مجدي إبراهيم، ومقدما الشكر على تحملهم المسؤولية في تلك الظروف الصعبة، وأشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدًا أنه على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، وبذل المزيد من الجهد والوقوف صفا واحدا للمرور بالوطن من هذه الأزمة.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.