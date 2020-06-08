شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يوجه بتوفير مناخ داعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة في مصر.





السيسى يوجه بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلةوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة، وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.





خروج أول 7 متعافين من كورونا بمستشفى الصدر فى الإسماعيلية أعلن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن المستشفى شهد خروج أول 7 متعافين، من كورونا، منذ تحويل المستشفى كثانى مستشفى عزل بالإسماعيلية فى الأول من يونيو الجارى.





البنك الدولى: مصر الأعلى نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 2020أكد البنك الدولى اليوم الاثنين، أن الاقتصاد المصرى سيكون الأعلى نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020، فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشا حادا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي ضربت العالم.





بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة".. ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبياأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول آخر تطورات القضية الليبية.





البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة فى مجموعهوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.





النائب العام يتصدى لـ10 جرائم تخص مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعيةفى إطار مواجهة النيابة العامة، للجرائم المنصوص عليها بقانونى البناء والزراعة؛ فقرر النائب العام المستشار حماده الصاوى، تشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفنى للنائب العام، وذلك لما تمثله تلك الجرائم من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها.





النائب العام يكلف بإحصاء جرائم البناء بدون ترخيص وإحالة المدانين للمحاكمةكلف النائب العام، المستشار حماده الصاوى، غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، بمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية؛ لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، وإحصاء تلك الجرائم لتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها، والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.





المؤبد لمشرف هتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة أيتام فى بورسعيدحكمت اليوم محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عادل الفقى والمستشار وائل كامل أحمد والمستشار محمد على عبد المجيد والمستشار أيمن عفيفى سالم ومحمود حميد الدين وكيل النيابة وطارق عكاشة سكرتير الجلسة بمعاقبة "ع . ا " 25 سنة مشرف ليلى بعنبر الأطفال بالمؤسسة بالسجن المؤبد ومعاقبة آخرين السجن المشدد 7 سنوات لكل منهما لاتهامهم فى القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلى بورسعيد لقيامهم بهتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة تحسين الصحة للأيتام ببورسعيد.





التعليم: التنسيق مع 4 وزارات فى امتحانات الثانوية العامةقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تنسيق تام مع العديد من الوزارات فى إجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة، ومنها وزارات التنمية المحلية ولجنة إدارة الأزمة ووزارة الصحة والداخلية والدفاع، لافتا إلى أن ذلك وفقا لتوصية لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، موضحا أنه بالأمس عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كل الإجراءات حتى يطمأن الجميع.





رئيس البرلمان: كورونا هيبقى زى الأنفلونزا.. وامتحانات الثانوية مش تجمعاتقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن أن يطلق على امتحانات الثانوية العامة تجمعات بالمعنى الذى يتم التحذير منه بسب انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العالم كله، مؤكدا أنه لابد من التعايش مع كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد والمسافة الآمنة.





البرلمان يوافق على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات وحظر اللافتات بدون ترخيصوافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة رقم 2) من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والتى تنص على إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.





السيسي يستعرض خطط وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطةاجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.





رئيس البرلمان: نائب وزير التعليم يلقى بيانا بعد قليل بشأن امتحانات الثانويةقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للنواب خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الإعلانات عى الطرق العامة: "نريد أن ننتهى من هذا القانون لأن هناك بيان هام من نائب وزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة، وهذا البيان ينتظره الكثير من أولياء الأمور".





تعرف على الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد حقنها بـ"بلازما المتعافين"قال مصدر بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إنه تابع قبل قليل الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى تتواجد بالعناية بالدور الأول بالمستشفى، مشيرًا إلى أن حالتها مستقرة، وفى انتظار تطور حالتها الصحية إلى الأفضل عقب حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان.





عبد العال: مزارعو القصب مظلومون والمعلومات أمام رئيس الوزراء غير مكتملةأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك ظلما واقع على مزارعى قصب السكر فى مصر، قائلا: "نعلم جيدا إن هناك ظلم وقع على مزارعى القصب قولا واحدا، والمعلومات عُرضت على رئيس الوزراء غير مُكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب"، واستطرد: "فى النهاية المليارات رايحة للدولة وإحنا مبسوطين إنها راحت للدولة".





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"المشاط" تطلق أول مشروع تنموى لدعم الهلال الأحمر المصرى فى منع انتشار كوروناأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الاثنين أول مشروع تنموى عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم شبكة الهلال الأحمر المصرى التى تضم 30 ألف متطوع ومتخصص فى الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه، وذلك بمشاركة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكى لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وأحمد على، مدير السياسات بشركة أوبر فى شمال افريقيا.





تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمانرفض أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترحا تقدم به النائب محمد عطا سليم، يتعلق بتقليل عدد أعضاء البرلمان، وذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.





الرقابة الإدارية تلقى القبض على مدير الشئون القانونية بمنشأة القناطر لتقاضى رشوةألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 الف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 "فيلا" سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجاري التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.





مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية تقل 5879 من المصريين العالقين بعدة دوليستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 32 رحلة طيران استثنائية، تسيرها عدد من شركات الطيران الخاصة والشركة الوطنية مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران، لإعادة نحو 5879 مصريا من العالقين فى الكويت والسعودية والإمارات.





تفاصيل وفاة راهب بدير القديس بولا بالبحر الأحمر متأثر بإصابته بفيروس كوروناأعلن الأب بطرس، أحد رهبان دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وفاة الراهب ساويرس الانبا بولا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وعلق الأب بطرس عبر حسابه على "فيس بوك"، "فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس الأحد يوم عيد العنصرة فاضت روح أبونا وأخونا الحبيب الراهب القمص ساويرس الانبا بولا، متأثراً بإصابته بكورونا، وصعدت إلى باريها، الرب قادر أن ينيح روحه في فردوس النعيم في حضن آبائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب ونسأله من عمق قلوبنا أن يسكب فيض تعزياته السمائية عوض فراقه لنا نحن مجمع آباء دير الانبا بولا ، كما نطلب من الرب يسوع عزاء خاصاً لأبينا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا دانيال أسقف ورئيس ديرنا العامر .





"تشريعية البرلمان" توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس النوابوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب إيهاب الطماوى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.





وزير المالية: الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال 3 أشهر بسبب كوروناقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة فقدت 123 مليار جنيه من الإيرادات خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب "كورونا".





رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبةناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشفيات الخاصة بالتمتع بالحس الوطنى فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع، قائلا: "فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف"، مضيفا: "وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".





تشريعية النواب توافق على عدد أعضاء المجلس المقبل 568 عضوا منتخبا و5% تعيينوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الأثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوى على نص المادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.





إخلاء سبيل حنين حسام فتاة التيك توك بكفالة 10 آلاف جنيهقرر قاضى المعارضات بمحكمة العباسية قبول الاستئناف المقدم من دفاع طالبة كلية الآثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" وقررت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.





اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إعلان نتائج العلاج بـ "أفيجان" خلال أيامأكدت الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن عقار " أفيجان " دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائي لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد علية من عدمه قريبا.





وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع العراقأجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكرى التهنئة لنظيره العراقى على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع العراق فى شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة. وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة فى شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.





الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الهجرة تطلقان أول برنامج لشباب مصر الدارسين بالخارجأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصرى الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التى اكتسبوها خلال دراستهم فى مختلف الدول ولتكوين قاعدة بيانات بالخبرات المصرية بالخارج من غير البعثات الرسمية المسجلة بأجهزة الدولة.





"الكهرباء": اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لعقد مؤتمر الأسعار غدًاكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام وقيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى من المقرر أن يعقده الدكتور محمد شاكر صباح غد الثلاثاء للإعلان عن الأسعار الجديد لشرائح الكهرباء الجديدة.





أقارب مصاب بكورونا يعتدون على الطاقم الطبى بمستشفى شبرا العامكشفت إدارة مستشفى شبرا العام، عن تعدى أحد أقارب المصابين بفيروس كورونا فى المستشفى على الطاقم الطبى ما تسبب فى حدوث حالة من الهرج داخل استقبال المستشفى، وأسفر عن تحطيم الأثاث المكتبى فى المستشفى وذلك يوم الأحد.





الصحة: الاستجابة لنقل حالات الأطقم الطبية المصابة بكورونا لمستشفيات العزلأكدت الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، أنه على مدار الأسابيع الماضية تلقت على رقم الواتس آب 01204854721 المخصص للطواقم الطبية فقط مئات الاستفسارات والطلبات من الأطقم الطبية سواء المصابة أو المشتبه بإصابتهم وتم التجاوب مع أغلبها وبأولوية الحالة الصحية لمقدم الطلب.





الاتحاد الأوروبى يصف مبادرة الرئيس السيسى بشأن ليبيا بـ"الإيجابية"وصف الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين المبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن النزاع فى ليبيا بـ"الإيجابية".