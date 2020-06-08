شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة ضبط شبكة إلكترونية للتعامل فى العملات الافتراضية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو لحظة نجاح أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شبكة إلكترونية، للتعامل فى العملات الافتراضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت، والتداول غير المشروع للعملات الإلكترونية المُستحدثة لما لها من أضرار على العملة الوطنية والاقتصاد القومى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة بالقاهرة) باتخاذ إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة كمقراً لإنشاء شبكة إلكترونية تتكون من (كروت شاشة كمبيوتر – قطع لوحات "Mother Boards" - مزودات طاقة كهربائيةPower supplies" موصلة ببعضها البعض بطرق فنية خاصة لاستخدامها فى تعدين وإصدار عملة إلكترونية "الإيثريوم Ethereum")، وهو ما يسمى عالمياً بالتنقيب "mining" وهى العملية الحسابية التى تقوم بها تلك الأجهزة لإنشاء تلك العملات الافتراضية، وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات ، دون رقابة من الجهات المختصة الأمر الذى يؤثر سلباً على الاقتصاد القومى للبلاد.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المذكور بالشقة المشار إليها بدائرة قسم شرطة بدر، وضبط الشبكة الإلكترونية التى يستخدمها فى تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها ( 114 كروت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة - Mother Boards 19 مزودات طاقة كهربائية – Power supplies جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع".

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وممارسته ذلك النشاط مستخدماً الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.