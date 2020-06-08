شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يصف مبادرة الرئيس السيسى بشأن ليبيا بـ"الإيجابية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الاتحاد الأوروبى اليوم الإثنين المبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن النزاع فى ليبيا بـ"الإيجابية".
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -
إن "كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، هي جيدة، لكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين، ولا حل عسكري ممكنا للنزاع في ليبيا".
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا، للشروع في عملية تفاوضية تسهم في البحث عن حل سياسي، داعيا كافة الأطراف للتصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض.
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