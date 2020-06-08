أقارب مصاب بكورونا يعتدون على الطاقم الطبى بمستشفى شبرا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مستشفى شبرا العام، عن تعدى أحد أقارب المصابين بفيروس كورونا فى المستشفى على الطاقم الطبى ما تسبب فى حدوث حالة من الهرج داخل استقبال المستشفى، وأسفر عن تحطيم الأثاث المكتبى فى المستشفى وذلك يوم الأحد.
وقالت مصادر بالمستشفى إنه تم استدعاء الشرطة، وتحرير محضر ضد المعتدى داخل المستشفى، ورفض الفريق الطبى التنازل عن المحضر لحفظ حقوقهم، وليكون المعتدى عبرة لمن يحاول التعدى على الفريق الطبى أثناء تأدية مهمتهم الوطنية.
وكانت أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن عقار أفيجان دخل منذ فترة في مرحلة التجارب السريرية، وحاليا يتم تقييم النتائج بشكل نهائى لإعلانها وهو ما سيفسر الاعتماد عليه من عدمه.
وقالت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى تصريحات اليوم، إن هناك عددا من الأبحاث والدراسات تستهدف الوصول إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا لكنها مازالت تحت الدراسة وتابعت: بعض الشركات العالمية كشفت عن إمكانية توفير لقاح يحتمل البدء في تصنيعه سبتمبر المقبل واستكملت: لازال الجميع يتبارى ويجتهد للوصول للقاح.
وأضافت الدكتورة جيهان العسال أن بروتوكول العزل المنزلي الذى أصدرته الهيئة يتم تنفيذه على المعزولين منزليا بدون أي تعديل أو تغير وتابعت: لا يوجد أي تعديل في بروتوكول العلاج العلاج بمستشفيات العزل ونستهدف تحقيق أعلى معدل شفاء وتعافى من الإصابة.
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