شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لمشرف هتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة أيتام فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت اليوم محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عادل الفقى والمستشار وائل كامل أحمد والمستشار محمد على عبد المجيد والمستشار أيمن عفيفى سالم ومحمود حميد الدين وكيل النيابة وطارق عكاشة سكرتير الجلسة بمعاقبة "ع . ا " 25 سنة مشرف ليلى بعنبر الأطفال بالمؤسسة بالسجن المؤبد ومعاقبة آخرين السجن المشدد 7 سنوات لكل منهما لاتهامهم فى القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلى بورسعيد لقيامهم بهتك عرض 6 أطفال داخل مؤسسة تحسين الصحة للأيتام ببورسعيد.

وتعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة مشرف بالجمعية النسائية لتحسين الصحة والمشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى، تحت رقم 12 لسنة 1966 لرعاية الأيتام لاتهامه فى القضية رقم 1533 لسنة 2018 جنايات كلى بورسعيد إلى محكمة الجنايات لقيامه، بهتك عرض 6 أطفال داخل المؤسسة الكائنة بدائرة حى المناخ .

كانت النيابة العامة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها واستدعاء والد الطفلين الذى أكتشف هتك عرضهما من قبل " ع . ا . س" 25 سنة مشرف ليلى بعنبر الأطفال بالمؤسسة.

ومن خلال تحقيقات النيابة العامة قال "م . م ص " والد الطفلين أثناء زيارته للجمعية النسائية لتحسين الصحة لرؤية نجليه " أدهم " 4 سنوات و" مصطفى" 6 سنوات اعترفا له أن "عيد" المشرف تعدى عليهما جنسيا أكثر من مرة داخل الجمعية منذ إقامتهما فى 1/11/2018 كما تعدى على طفله تدعى "كنزى" وتبلغ من العمر 3 سنوات .

وبسؤال الطفلين بجلسة 18 /11/ 2018 اعترفا أمام عمرو منصور وكيل نيابة الأحداث قيام "عيد " المشرف و"شريف" أحد الأطفال المودعين بالمؤسسة بخلع ملابسهما والاعتداء عليهما جنسيا عنوة أكثر من مرة منذ إيداعهما بالجمعية، وبجلسة 25 /11 2018 لم تستطيع الطفلة "كنزى" الإدلاء بأقوالها نظرا لصغر سنها وعدم قدرتها التحدث بشكل جيد.

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ومن جانبه أنتقل عمرو منصور وكيل نيابة الأحداث فى 4/ 12 /2018 إلى الجمعية النسائية لتحسين الصحة ومقابلة الطفل " مصطفى" 11 سنه الذى أعترف بأنه تعرض للاعتداء الجنسى وبسؤاله بجلسة 5/12 /2018 قرر قيام "المشرف" و"كريم" و"عبد الرحمن " وهما من الأطفال المودعين بالجمعية باصطحابه إلى أماكن خالية من النزلاء المتواجدين بالمؤسسة والعاملين بها واعتدى عليه جنسيا على مدار عام.

وقال مصطفى متولى الشربينى، محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة لــــ" الخليج 365" بصفته وكيلا عن "م م ص" الولى الطبيعى للطفلين "مصطفى" و"أدهم " أحد المجنى عليهما فى الجناية رقم 1533 2018 جنايات كلى بورسعيد، أن والد الطفلين أكتشف هتك عرض نجليه المتهم فيها مشرف الدار والبالغ من العمر 25 عاما ويدعى عيد" ا س " وآخر وتم هتك عرضهما أثناء جلوسه مع الأطفال بصفته مشرف ليلى يبيت بـــعنبر الأطفال دور الإبتدائى.

وأضاف أن تحقيقات نيابة الطفل كشفت حالات هتك عرض أخرى ليصبح عدد المجنى عليهم 6 أطفال تبدأ أعمارهم من 3 ـــ11 سنة وكلهم حالات عشوائية أكدتها التقارير والاعترافات من قبل الأطفال وشهود الإثبات أن المتهم مشرف المؤسسة الشاذ مارس معهم الرذيلة .

ومن جهة أخرى، أكد المحامى أن الخمس متهمين من ضمنهم الطفل المجنى عليه والمتهم " "مصطفى" كشف مأساته كمجنى عليه ويرويها كمتهم فى التقرير الطبى الصادر من مستشفى الصحة النفسية بينما كشفت التحقيقات قيامه بهتك عرض أحد زملائه ويدعى "فارس" 7 سنوات فى 10 /12 /2018 .

وبسؤال "م أ ن" مشرف بالجمعية بجلسة 18 /12/ 2018 شهد بأنه حال تواجده ليلا بعنبر الإبتدائى للمبيت مع الأطفال وحال مروره للاطمئنان عليهم وجد السرير الخاص بالطفل "مصطفى" خاليا والبحث عنه وجده على سرير الطفل "فارس " عاريا ويقوم باغتصابه فبادر بتصويرهما بهاتفه المحمول لإخلاء مسئوليته من ثمة إتهام وقام بإبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرة الجمعية وتحرير مذكرة وقدم فيديو بالواقعة .

ومن ثم تم إحالة المتهم المشرف "ع ا س " وآخرين إلى محكمة الجنايات فى 12 /1 / 2019 مع استمرار حبس المتهمين فى القضية 5390 جنح المناخ والمقيدة 1533 لسنة 2018