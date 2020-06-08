شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول 7 متعافين من كورونا بمستشفى الصدر فى الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن المستشفى شهد خروج أول 7 متعافين، من كورونا، منذ تحويل المستشفى كثانى مستشفى عزل بالإسماعيلية فى الأول من يونيو الجارى.

وأضاف الدكتور محمد خالد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مستشفى الصدر بالإسماعيلية للعزل الطبى، استقبل حتى الآن 49 حالة كورونا، خرج منهم 7 بعد تماثلهم للشفاء، ويتواجد 7 فى الرعاية، و35 حالة فى الغرف العزل العادية؛ وتم تجهيز مستشفى الصدر بالإسماعيلية، ليصبح ثانى مستشفى للعزل فى المحافظة بعد مستشفى أبو خليفة، لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سريرا، لاستقبال الحالة المصابة بكورونا والتى يتم تحويلها من مستشفى العزل، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية، ويتم تحويل الحالات إلى بيت الشباب، بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، ليستمر أيام قليلة قبل إجراء تحليل للتأكيد من شفائهم التام من كورونا.

وتم الانتهاء من تجهيز مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بالكامل بطاقة 60 سريرا تم تخصيصها للعزل الطبى لمرضى كورونا، منها 12 سريرا للعناية المركزة، وذلك فضلًا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى الكورونا بطاقة 127 سريرا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

كان اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين، أجروا جولة تفقدية ليلة أمس بمستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لحجر الصحى المرضى، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرًا لمجهوداتهم.

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