البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون مع بنك الاستثمار الأوربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.
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