لا تتماشى وسياسة الترشيد.. "ثقافة البرلمان" توصي بإعادة النظر في موازنتَي "الوطنية للصحافة" وهيئة الاستعلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بإعادة النظر في موازنتَي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020- 2021 للهيئات الصحفية والإعلامية، برئاسة محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

ورفضت اللجنة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيرة إلى أن موازنة الهيئة لا تتماشى مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة.

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وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، إن موازنة الهيئة بها العديد مما أطلق عليه تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة ترشيد النفقات.

وطالب عوارة بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها، منوهًا بأن هناك بنود بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة "كورونا".

وناقشت اللجنة أيضًا موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، وطالبت بإعادتها أيضًا مرة أخرى إلى وزارة المالية.

وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع بنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة؛ خصوصًا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية طبقًا لما ذكره النائب جلال عوارة.