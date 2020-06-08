تجديد حبس ابنة الشاطر و6 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تجديد حبس عائشة الشاطر و6 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة، وتمويل جماعة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمة وآخرين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.