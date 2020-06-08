كواليس مأمورية الأمن الوطني لكشف شبكة العملات الافتراضية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بداية كل نجاح أمني معلومة من مصادر سرية تقود رجال الشرطة لكشف أعمال مخالفة للقانون خلف أبواب مغلقة خاصة التي تتعلق بالاقتصاد القومي للبلاد، وهو ما تجلى بشكل واضح في "مأمورية بدر".

أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس، طرق أبواب الجريمة الإلكترونية بحثا عن جني المال وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، اتخذ شقة مستأجرة بمدينة بدر في محافظة القاهرة مقرا لإنشاء شبكة إلكترونية لتعدين وإصدار عملة إلكترونية "Ethereum"، والمعروفة عالميًا بالتنقيب.

التنقيب عملية حسابية تقوم على عملات افتراضية، وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس يتم التعامل بها مباشرةً ما بين شخص وآخر، ويتم تحصيل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك التعاملات دون رقابة من الجهات المختصة، الأمر الذى يؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.

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فريق بحث رفيع المستوى من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني عكف على مراقبة نشاط تلك الشبكة حتى حصلوا على الضوء الأخضر لمداهمة الشقة.

عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية الشقة، وألقي القبض على المتهم، وضبط الشبكة الإلكترونية التى يستخدمها فى تعدين العملة الإلكترونية ومكوناتها (114 كرت شاشة كمبيوتر - 19 لوحة Mother Boards - مزودات طاقة كهربائية – جهاز محمول محمل عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تُؤكد نشاطه غير المشروع).

واعترف بارتكابه للواقعة، وممارسته ذلك النشاط مستخدماً الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول المضبوطين بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.