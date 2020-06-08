صفقة المليون ومخطط لضرب الاقتصاد القومي.. مغامرات أمنية في 24 ساعة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تتواصل نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط تجار ومروجي ومصنعي المواد المخدرة، ونجحت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس في ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء محاولته تهريب كمية من الحشيش من غرب إلى شرق قناة السويس.

المتهم خبأ المخدرات داخل مخبأ سري أعده خصيصا في سيارته وبلغ الإجمالي 252 طربة حشيش تقدر بمليون و764 ألف جنيه.

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وفي إطار تصديها لجرام الاحتيال الإلكتروني والتداول غير المشروع للعملات الإلكترونية المستحدثة لما لها من أضرار على العملة الوطنية والاقتصاد القومي، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني من ضبط شخص بالقاهرة اتخذ شقة مستأجرة مقرا لإنشاء شبكة إلكتورنية لاستخدامها في إصدار عملة إلكترونية والمعروفة عالميا بـ"التنقيب".

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها المكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة المعنية بها الإدارة، وأسفرت جهودها عن ضبط 5 آلاف طن طن أعلاف، و30 طن أدوية بيطرية مغشوشة داخل مصنعين بدون ترخيص في الجيزة.