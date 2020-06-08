محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة تموينية، للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول ( 4167 قطعة "جوانتي- كمامة – ترمومتر") بقصد رفع أسعارها.
كما ضبطت الحملة، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية لحيازته (11 ألف عبوة وقطعة مستلزمات طبية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ونجحت الحملة في ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لحيازته (6 آلاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة "كورونا".. شرطة التموين تضبط 3 أشخاص بحوزتهم 21 ألف قطعة مستلزمات طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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