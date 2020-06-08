شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، لحيازته (3,580 طن لحوم مُجمدة) بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها؛ وضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحيازته ( 3,260 طن سلع غذائية) بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.