ضبط 9 أشخاص لاتهامهم في قضايا غسل 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة.

أسفرت جهود الإدارة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا "اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها 9 أشخاص.

بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في القضايا (88 ألف دولار أمريكي – 822,500 ألف جنيه مصري) تم ضبطها نقدياً، وكذا (110 ألف دولار أمريكي–24 مليون جنيه مصري) تم ضبطها مستندياً، وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي (3 مليون جنيه تقريباً) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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