أخبار مصر | التعليم تعلن مفاجأة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن مفاجأة لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، علي استفسار الطلاب فيما يخص المواد الغير مضافة للمجموع أثناء عقد الدور الثاني وذلك عبر جروب "ادعم طارق شوقي"، على واتس آب.

وقال حجازي: ما حدث في الدور الاول سيتم في الدور الثاني بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، متابعا"طلاب الدور الثاني يدخلون الكليات بنفس درجة التنسيق التي تعلنها وزارة التعليم العالي في الدور الأول".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم حذف المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس حول امتحانات الثانوية العامة 2020، أنه تم استبداله بامتحان فى المنزل قائًلا: "هنسلمهم البوكليت ويمتحنوه فى البيت".

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وقال الدكتور طارق شوقي، إن أي طالب سيكون حراراته عالية فى امتحانات الثانوية العامة سيتم نقله فى الاسعاف قائًلا:" حتى وإن كان رفع الحرارة لأسباب لا تتعلق بكورونا".

وأكد شوقي، خلال المؤتمر الصحفى أمس، أن أي طالب موجود في منطقة يوجد بها حجر صحي سيمنع من دخول الامتحانات، ويتم دخول الدور الثاني، وأن كل لجنة سيكون فيها مسؤول صحى سيتم توفيره من وزارة الصحة، ومن يسمح له خوض الدور الثاني ورسب فى بعض المواد سيدخل دور أخر ولكن هذا الدور سوف يكون لمن طبق عليه الأسباب القهرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مطبعة الشرطة تقوم بطباعة الامتحان بالاضافة إلى أنه سيتم تعقيم أوراق الامتحانات والصناديق بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأن وزارة التنمية المحلية شريك أساسي ويوجد لجان على مستوى المحافظات تقوم بمتابعة الامتحانات.

وأوضح أن الوزارة بذلت جهد كبير جدًا حتى تمر إمتحانات الثانوية العامة دون خسائر، مقدمًا التهنئة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على النجاح.