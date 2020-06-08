أخبار مصر | رئيس البرلمان يشيد بحرص السيسي على استعادة الدولة الليبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يشيد بحرص السيسي على استعادة الدولة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مباركأ خلالها المساعى الحثيثة نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحفاظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.
وحاء نص البرقية:
إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى.
ويؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب.
ويحذر مجلس النواب من التدخل التركى السافر فى ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.
ويذكر مجلس النواب بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا متسلحة بشعار الإرث العثمانى وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات فى منطقتنا العربية، الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسؤولياته.
ويشدد مجلس النواب على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعمًا وخلف قيادته السياسية فى كل الإجراءات التى تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، وأن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام مثل هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".