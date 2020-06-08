أخبار مصر | "حياة بلا توتر".. دورة مجانية أون لاين يقدمها مصطفى ثابت (طريقة الحجز)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "حياة بلا توتر".. دورة مجانية أون لاين يقدمها مصطفى ثابت (طريقة الحجز) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، عن دورة مجانية تحت عنوان "حياة بلا توتر".

وأوضح ثابت، أن الدورة ستعرض أون لاين عن طريق ابلكيشن "ZOOM" وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وطالب ثابت، الراغبين في التقدم للدورة بملء استمارة الحجز، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الدورة قريبا.

يذكر أن مصطفى ثابت هو دكتور مساعد بكلية حاسبات ومعلومات بجامعة الفيوم ويعمل كمدرب معتمد ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الخليج 365 الإلكترونية.

للتسجيل في الدورة يُرجى ملء النموذج التالي