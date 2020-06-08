أخبار مصر | برلمانية: مصر خاضت تجربة تستحق التسجيل تحت حكم السيسي

قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية انتقلت إلى بر الأمان والاستقرار لشعبها خلال فترة الـ6 سنوات الماضية منذ بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم.

وشددت النائبة، في بيان لها، على حصول العمال على اهتمام بالغ من الرئيس السيسي وتحسينه معدل دخلهم، وتقديمه العديد من الخدمات لهم بما حقق لهم استقرار معيشي.

ونوهت أن مصر دخلت عصر الجمهورية الثانية، خلال عهد الرئيس، من خلال إحداث نقلة نوعية في استقرار الدولة واقتصادها وأمنها، وانحياز السلطة إلى طموح وآمال الشعب، معلقة: نحن أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل.

وأشارت إلى أن الرئيس خاض على مدى الـ6 سنوات معارك في سبيل تحقيق التنمية والتصدي للإرهاب وتثبيت أركان الدولة وإعادة تمركزها الإقليمي والدولي، متمنية مزيدا من النمو والازدهار للدولة تحت حكم الرئيس.

اقرأ أيضا.. آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى أمس.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".