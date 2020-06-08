مصر | نشرة حوادث الخليج 365: إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت غرفة المشورة، بمحكمة شمال القاهرة، سبيل المتهمة حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه، اليوم الاثنين، وقبلت استئناف الدفاع على قرار استمرار حبسها على ذمة التحقيقات.

ذبح وحرق.. تشريح جثة سيدة قتلت على يد زوجها بالضاهر شهدت منطقة الضاهر، جريمة بشعة حيث أقدم عامل على ذبح زوجته وإشعال النار فى شقتهم ولاذ بالفرار، وطالبت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية الطب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليها وإرسال تقرير وافٍ عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بـ5 كيلو مخدرات.. سقوط 46 ديلر في الجيزة في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، تم ضبط 46 ديلر. Advertisements

تعرف على المتهمين الجدد بأحداث "مجلس الوزراء" بدأت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي لـ 14 سبتمبر أجلت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لورود التقرير.

ضبط 5050 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات اتخذت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، الإجراءات القانونية قِبل 5050 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.