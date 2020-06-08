شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على توليه شؤون البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 أعوام على توليه شؤون البلاد، مشيدًا بدور الرئيس بحماية مقدرات الدولة المصرية في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة وحول البلاد إلى طريق التنمية المستدامة.

وقال «خليفة»، في برقية التهنئة، اليوم الاثنين: «بالأصالة عن نفسي وجموع المهندسين الزراعيين يسرني أن أقدم لسيادتكم والشعب المصري التهنئة بمرور 6 سنوات لتلبية نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت صعب مر به الوطن».

وأضاف: «الرئيس حمل أمانة البلاد على عاتقه بمسؤوليات وتحديات داخليًا وخارجيًا، وواجه بجسارة غير معهودة لزعيم وطني مخططات الإرهاب بمعارك حاسمة لصالح الدولة المصرية، فضلا عن تصديه لمشاكل الفساد وملاحقة الفاسدين».

وتابع نقيب الزراعيين: «التاريخ سوف يسطر أنه الزعيم الذي واجه التحديات رغم صعوبة ما تمر به البلاد، من خلال خطط وبرامج واقعية لإنقاذ الاقتصاد من الهاوية التي مر بها على مدار عقود من برامج زمنية واضحة بمختلف المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي وقطاع النقل والكهرباء، وانعكست على تحويل مصر إلى وجهة للاستثمار العربي والدولي، وشجعت الاستثمار الوطني على الانخراط في تحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة».