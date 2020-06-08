شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 7 متعافين جدد من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، خروج 7 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات الحجر الصحي بقها وناصر بشبرا الخيمة، بعد سلبية المسحات الخاصة بهم مرتين متتاليتن.

وقالت الدكتورة أسماء عربي، رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، إن 4 حالات تعافت من فيروس كورونا، وأظهرت نتائج المسحات الخاصة بهم سلبية الإصابة مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 254 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار، ويقدمون كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وفي شبرا، أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، تعافي 3 مرضى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 9 حالات شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسؤول ملف حالات الإصابة بكورونا بالمستشفى، أنه تم تعافي وخروج 3 حالات ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضى بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس بالمستشفى 9 حالات، موضحًا أن الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس.

كانت مستشفى صدر 23 يوليو، قد أعلنت شفاء 80 حالة حتى الآن، وتحويلهم من إيجابي إلى سلبي، وقال الدكتور محمد إبراهيم الخولي، مدير المستشفى، إنه يجري الآن رفع كفاءة المستشفى، وتشمل قسم الاستقبال والعيادات الخارجية ومستوصف الصدر.

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فيما أعلنت مستشفى النيل للتأمين الصحي خروج 8 حالات من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا، وقال الدكتور عيد العطار، مدير المستشفى، إن الحالات التي شفيت تم عمل لها مسحتين متتاليتين، أثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس، مُشيرًا إلى أنه يوجد بالمستشفى 98 حالة محجوزة حاليًا، ويتم تقديم الخدمة لهم.