شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل رابع مستشفى «عزل» بالإسكندرية: «بطاقة 50 سريرًا و10 عناية مركزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نانسى عاطف مدير مستشفى الطلبة الجامعى في الإسكندرية، والمخصص كرابع مستشفى عزل لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأساتذة وطلاب الجامعة، الإثنين، تشغيل المستشفى رسميًا، لاستقبال المصابين وحالات الاشتباه من الطلاب والاساتذة على مستوى الكليات.

وقالت «نانسي» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، إن مستشفى الطلبة الجامعي والذي تم تخصيصه للعزل، يعمل بقوة 50 سريرًا بخلاف 10 أسرة للعناية المركزة، ومكون من 48 طبيب وتمريض وفني، مشيرة إلى توفير جميع المستلزمات الطبية للطاقم الطبي المعالج للمرضى.

كان رئيس جامعة الإسكندرية قد أًصدر قرارا بتخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفي لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومستشفياتها، الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يومياً لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.

يأتي قرار تخصيص مستشفى الطلبة كرابع مستشفى للعزل، لتضاف إلى مستشفيات العجمي النموذجى والمدينة الشبابية في أبوقير والمدينة الطلابية في سموحة.