شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» توافق على موازنة «الري» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الإثنين، على موازنة وزارة الموارد المائية والري، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأوصت اللجنة بالموافقة على طلب ممثلي وزارة الرى، تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتى.

كما طلبت الوزارة، بتعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الرى بمبلغ ٥.٣٤٠ مليون جنيه قروض أجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية من قرض بنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروض اجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع.

وطالبت الوزارة، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى.

فيما أعلنت لجنة الزراعة عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع وزارة الرى، وانها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن موازنة وزارة الرى في مشروع موازنة العام المالي 2020/21 وخطة التنمية المستدامة لقطاع الري تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع والذى يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة.

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