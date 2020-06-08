شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على أول موازنة لـ«الإعلام»: «لتسهيل قيامها بدورها الريادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب خلال اجتماعها، الإثنين، على موازنة وزارة الدولة للإعلام للعام المالي 2020 / 2021 .

وقالت اللجنة إنها توافق على موازنة وزارة الإعلام كما جاءت، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة بنود الموازنة الخاصة بهذه الوزارة ومعرفة تفاصيل مصروفاتها لتسهيل قيامها بدورها الريادي.

وقال ممثل وزارة المالية إن توصيات اللجنة بشأن الموازنة محل تقدير، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على متابعة المصروفات التي تقدمت بها وزارة الدولة للإعلام، وأنها وافقت على الموازنة «لأنها تعكس ما تقوم به هذه الوزارة».

كما قدمت ممثلة وزارة الدولة للإعلام تقريرًا مفصلاً عن المهام والدور الذي تقوم به الوزارة، وتوضيح بنود المصروفات التي جاءت في الموازنة.

جدير بالذكر أن الموازنة تعتبر الأولى لوزارة الإعلام بعد إعادة الحقيبة الوزارية ضمن الحكومة الحالية.

كانت اللجنة قد رفضت، صباح اليوم، موازنة المجلس الأعلى للصحافة وهيئة الاستعلامات، قائلة: «مبالغ فيها ولا ترعى سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق».

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