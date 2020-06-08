شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مساعد محافظ الغربية تنفي إصابتها بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت نجوى العشري، سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنها في منزلها نظرًا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.

وقالت «العشري» في تصريح لها، اليوم الاثنين، إنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعي، وكانت في الصباح تشتري اللحوم وغيرها من مستلزمات أسرتها، وأنها متواجدة في منزلها لحين تجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة، مضيفة أنها خضعت مع رؤساء المدن الجدد يوم السبت الماضي، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، ولم تظهر نتائج المسحات حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نتائج مسحات الـ9 رؤساء مدن وأحياء محافظة الغربية، ونتائج مسحة السكرتير العام المساعد لم تظهر، وأن أحد رؤساء المدن يخضع لحجر صحي بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا.