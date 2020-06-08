شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: «مزارعو القصب مظلومين لكن المليارات رايحة للدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك ظلماً واقعاً على مزارعي قصب السكر في مصر فيما يخص سعر توريد طن القصب للحكومة، قائلا: «نعلم جيدًا إن هناك ظلم وقع على مزارعي القصب قولًا واحدًا».

وأضاف «عبدالعال» خلال الجلسة العامة للمجلس، الإثنين، أن «المعلومات عُرضت على رئيس الوزراء غير مُكتملة، وهناك منتجات أخرى بخلاف السكر تخرج من محصول القصب يمكن إضافتها للمكسب، لكن في النهاية المليارات رايحة للدولة وإحنا مبسوطين إنها راحت للدولة».

كان النائب محمد الغول قال خلال الجلسة إن «شركة السكر تحقق إيرادات بقيمة تبلغ نحو 3.3 مليار جنيه سنوياً من مبيعات الكحول الإيثيلى تركيز 70%، والذى يتم إنتاجه من مصاصة القصب، حيث يتم إنتاج 300 ألف لتر يومياً، و60 ألف طن سنويا، وسبق أن تم تحديد سعر لتر الكحول من جانب مجلس الوزراء بـ55 جنيهًا، إلا أن نصيب الفلاح من ذلك»صفر«، ومازال سعر توريد قصب السكر من الفلاح أدنى مما يجب».