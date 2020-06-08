شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: فتح مكتب البريد بمقر النقابة لصرف «المعاشات» استثنائيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم فتح مكتب البريد بمقر النقابة بشكل استثنائي للزملاء على المعاش، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لصرف معاشات التأمينات، ويومي ١٥ و١٦ يونيو، لصرف معاش النقابة.
ودعا «شبانة» في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى الالتزام بالموعد لمن يرغب أو الانتظار لحين فتح البريد مرة أخرى بداية من ٢١ يونيو، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع حماد الرمحي، مقرر لجنة المعاشات بالنقابة، على إعادة أقساط السلف بداية من يونيو الجاري ولثلاثة أشهر قادمة كباقى الزملاء.
وأشار إلى أنه «يمكن للزملاء الذين يتحصلون على المعاش من البريد استرداد قيمة قسط السلف لهذا الشهر من خزينة النقابة».
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