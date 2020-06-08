شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة جنوب الوادي عن خروج الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، من مستشفى العزل بإسنا بعد تماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ أظهرت نتائج التحليل سلبية العينات الخاصه به.
من جانبه، قدم الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، التهنئة على الشفاء وعودته إلى منزله، مُقدمًا الشكر للفريق الطبي بمستشفى العزل بإسنا على الدور الذي قاموا به في علاج نائب رئيس الجامعة السابق، وعلى كافة الجهود التي قدمتها المستشفى في خدمة مصابي فيروس كورونا.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود الدولة الجبارة في مكافحة الجائحة والإجراءات الاحترازية التي تتم في هذا الصدد.
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