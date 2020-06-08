شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تخلي مسؤوليتها من إعلانات لرحلات متداولة: «لا تخص الشركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مصر للطيران، عملاءها من الأخبار المتداولة حول إعلانات معروضة تنسب للشركة بشأن تشغيل رحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت مصر للطيران عدم صحة هذه المعلومات، وأنه لا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إنه ليس عليها أي مسؤولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي قامت بالإعلان عن هذه الرحلات.

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهي الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالإمارات العربية.

وتيسر مصر للطيران، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، رحلات استثنائية إلى عواصم ومدن العالم لإعادة المصريين العالقين هناك.

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