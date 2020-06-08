شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على الاتفاقية الموقعة بين مصر و«الكاف» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن على الموافقة على الاتفاقية الموقعة في فبراير الماضي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».

وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة «الكاف» وجهوده، وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبيه كرة القدم في القارة الإفريقية وفقا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها.

وتتضمن الاتفاقية 24 مادة اشتملت على عده أحكام، تستضيف بموجبها الحكومة المصرية مقراً دائماً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الافريقية وفقا لنصوص النظام الأساسي للكاف، ويتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله للقيام بالتعاقد وشراء وبيع العقارات والمنقولات فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري.