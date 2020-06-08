شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يطالب بصرف تعويضات مالية للمتضررين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بصرف تعويضات مالية لأصحاب المقاهي والكافيتريات وصالات الألعاب الرياضية، نظرًا لما أصابهم من ضرر نتيجة الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة على هذا النشاط، وذلك من مبلغ الـ100 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة، لمواجهة الآثار التي ترتبت على انتشار فيروس كورونا.

وأوضح «قرطام» أنه بعد الضرر الذي لحق بأصحاب الكافتريات والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية والعاملين بها، على أثر قرار الإغلاق الكامل، وإلتزامهم بالقرار اعتبارًا من 17 مارس 2020 لمواجهة انتشار فيروس كورونا، نطالب بصرف تعويضات وإعانات مُنصفة لهم أسوة بالتعويضات المنصرفة للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة.

وذكر رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، أن السالف ذكرهم يُعدَّوا من المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية ومنتظمين في سداد الاشتراكات وكافة إلتزاماتهم تجاه الدولة، وقانون التأمينات الاجتماعية يسمح بصرف التعويضات والإعانات في حالة التوقف عن العمل لظروف استثنائية لأعضائه المنتظمين في سداد اشتراكاتهم.