شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد من 7 لـ15 سنة للمتهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اقتحام قسم التبين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم التبين»، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، قيمة ما خربوه ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

وافتتحت المحكمة جلسة النطق بالحكم، بسم الله الرحمن الرحيم.. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ» صدق الله العظيم.

وتابعت المحكمة: «إن المتهمين الماثلون الآن إنتفت في حقهم أمارات الهدى إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرًا وعملا، يسول لهم الخطيئة الكبرى، في الرابع عشر من أغسطس 2013 بسطت الدولة يديها بالسلام لهؤلاء العابسين كي تعود حياة الناس إلى طبيعتها ولدفع عجلة الإنتاج حتى يعم الخير فقامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة إلا أن المتهمين وغيرهم رفضوا ذلك. وما كان منهم إلا أن لوثو أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة وأشهروا سيف العداء بغيًا وظلمًا وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفي في معرة فعلهم أن الجهالة أعمت أبصارهم عن أعداء الأمة الحقيقيين فاتخذوا أقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانًا للاعتداء والانتقام وما يدل هذا إلا عن انعدام في الخير وكثرة في الشر وعمي في البصيرة».

واستكملت المحكمة: «لقد لطمت المحارم خدها عليهم يوم صوبوا رصاصهم نحو مجندًا وضابطًا كان ساهرًا على حمياتهم، وكسادًا لسوء إدعاءتكم الباطلة وانبساطًا للظلم، فهل علمتم يومًا أن أحدًا نصب العداء لربه مُعترضًا على قضائه في من يتولى أمر العباد ثم نجى، وهل نسيتم أن لا أحد يحكم في ملك الله إلا بأمر الله».

وواصلت المحكمة: «إن الحيلة والأسلوب الذي لجئتم إليه لا تنطوي على شيء من المروءة، ولا نعرف لها وجهًا حتى عند المتطرفين اللا دينين، فبأي حق تدعون الفضيلة، وبأي وجه تدعون الديانة، حرقتم الأبنية واقتحمتم الأقسام وهربتم المسجونين، وغدرتم بعد أن أمنَّكم جنوح مصر للسلام، ولكل أجل كتاب، ولا مفر من تطبيق ما قره الله والقانون».

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