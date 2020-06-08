شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يُهنئ السيسي بمرور 6 سنوات على «تلبية نداء الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور ٦ سنوات على توليه مسؤولية البلاد.

وقال البابا في تهنئته، الإثنين، إنه «بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم وللشعب المصري التهنئة بمرور ٦ سنوات على تلبية سيادتكم نداء الشعب المصري لتعبر بالبلاد إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن، حملتم فيه على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم تحديات جسام داخليًّا وخارجيًّا وخضتم معارك حاسمة ضد الإرهاب والفساد».

وأضاف: «6 سنوات تعمل وتبني بالمشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات التي تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين، فكانت الثمار تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري وبسط قيم المواطنة، إذ صار المصري يفتخر بمصريته».

واختتم البابا تواضورس تهنئته قائلًا: «لقد سطرت بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري، وسيذكر التاريخ أنه في عهد سيادتكم تم إصلاح وإعادة بناء وطن».