شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على فرض 10 جنيهات من المصروفات الجامعية لـ«رعاية المبتكرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في مجموعه، وأحاله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وتضمنت تعديلات مشروع القانون فرض مبلغ 10 جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.

ويستهدف التعديل الذي أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وبناءً على ذلك، قرر المجلس الأعلى للجامعات طلب تخصيص مبلغ 10 جنيهات من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذي يرعى الموهوبين والمُبدعين.