شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بنظيره وزير خارجية العراق فؤاد حسين، حيث قدّم الوزير شكرى التهنئة لنظيره العراقى على توليه منصبه الجديد، مُعربًا عن التطلُع إلى استمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع العراق فى شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، ويُعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة. وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بينهما خلال الفترة المُقبلة فى شأن كل ما يَهُم البلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للاستمرار فى تعزيز التعاون مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.