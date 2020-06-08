السيسي يستعرض خطط وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض خطط ومشروعات وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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