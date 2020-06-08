شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيع فى دمهم.. قطرى يغنى لإسرائيليين بالعبرية: "تل أبيب يا حبيبى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت اسرائيل بالتطبيع مع قطر وحفاوة استقبال السياح الإسرائيليين فى الدوحة، حيث نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية الكيان الصهيوني على "تويتر"، اليوم الاثنين، فيديو يكشف طبيعة قوة العلاقات بين قطر وإسرائيل، حيث نشرت فيديو من قطر لمرشد سياحي قطري يغني باللغة العبرية أغنية "تل أبيب يا حبيبي تل أبيب" لسياح من اسرائيل، للتعبير عن ترحيبه بالسياحة الإسرائيلية إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، كشفت منصات قطرية معارضة أن العرض الذى قدمته قطر لمنح تذاكر مجانية للعاملين فى مجالات الصحة فى دول العالم المختلفة شمل إسرائيل وهو ما اعتبر تطبيعا واضحا، حيث أكدت حسابات للمعارضة القطرية عبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعى، أن قطر تغازل إسرائيل وفقا للعرض الذى أعلنت عنه الخطوط الجوية القطرية والذى ستمنح بموجبه العاملين فى مجال الصحة الإسرائيلين تذاكر سفر مجانية، تقديرا لجهودهم فى مواجه كورونا، وكانت الخطوط الجوية القطرية اعلنت عن منح 100 ألف تذكرة مجانية للعاملين فى مجال الصحة فى كل دول العالم بما فى ذلك إسرائيل.



مرشد سياحى قطرى يرحب بالاسرائيليين

اللافت أن هذا العرض التطبيعى تزامن مع الخسائر فى قطاع الطيران القطرى الذى أعلن عنه الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، بقوله إن شركته تجرى محادثات مع إيرباص وبوينج لتأجيل طلبيات طائرات لعدة سنوات.

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وقال أكبر الباكر لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست "نجرى مفاوضات معهما (الشركتين). لذا لا أريد التحدث عن ذلك. نعم سوف تؤجل لعدة سنوات ".

وذكرت الصحيفة أن شركة الطيران مستعدة أيضا لتقديم رأسمال لكاثاي باسيفيك التي تمتلك فيها حصة 9.99 بالمئة.

ولم يذكر التقرير عدد الطائرات التي تشملها مساعي الشركة للتأجيل ومدة هذا التأجيل. ولكنه ذكر أن الخطوط القطرية طلبت أكثر من 200 طائرة من الشركتين، وصرح الباكر لرويترز بأن تعافي الطلب على السفر العالمي من جائحة كورونا قد يستغرق ما يصل لأربع سنوات مضيفا أن الشركة قد تخفض أسطولها بمقدار الربع.