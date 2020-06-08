شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يجرى اتصالا مع الرئيس السيسى ويؤكد دعمه لمبادرة مصر لحل أزمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد دعم موسكو لمبادرة القاهرة للتسوية في ليبيا، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وقال بوتين، نقدر إيجابيا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر لتسوية الأزمة الليبية".

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فى غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الليبية فى طرابلس للاستجابة السريعة تجاه إعلان القاهرة، الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا.



وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم الإثنين، بأن "إعلان القاهرة" ينص على التمثيل المتناسب للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطة العليا وتوحيد مؤسسات الدولة ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات عامة على أساسه، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.



وأضاف البيان "أن الجانب الروسي يأمل أن تصبح مجموعة المقترحات، التي اتفق عليها قادة المعسكر الشرقي الليبي، قاعدة صلبة لمفاوضات طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتصارعة بشأن التسوية الليبية"، معربا عن أمل موسكو أن تقوم السلطات في طرابلس بالتعامل بالاهتمام المطلوب للدعوة إلى السلام، التي أطلقتها القاهرة، وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة".