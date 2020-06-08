شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة باجتياز وعدم اجتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تقييم المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيكون باجتياز أو عدم اجتياز فقط، موضحا أنه ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن بعض الإجراءات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع، والتي سيتم إجابتها من المنزل،وهي:

1- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الأحد 12 يوليو



2- يستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الثلاثاء 21 يوليو.

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات الخاصة بطلاب الشهادات الدولية، وهي:

1- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية من مدرسته يوم 21 يونيو بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

2- يستطيع طلاب الشهادات الدولية الحصول على امتحان مادة التربية الوطنية من مدرسته يوم 14 يوليو بعد الساعة الثالثة عصرًا.



كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن إطلاق منصة مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة تشمل محتوى تعليمي (فيديوهات للمراجعات النهائية) من الآن وطوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانًا برعاية الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، وذلك عبر الرابط https://www.thanaweya.net