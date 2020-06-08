شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "فتوى الأزهر": التبرع ببلازما الدم واجب شرعى على كل متعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ صالح عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن المتعافى من فيروس كوورنا الذى يتم دعوته للتبرع ببلازما الدم، من أجل حقن مصابين آخرين بفيروس كورونا، ويرفض فهو آثم شرعا، لأنه يعلم مدى حاجة الدولة في التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بكورونا.

وقال عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر برنامجها "هذا الصباح" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن من يبيع بلازما الدم بدلا من التبرع لها هو حرام شرعا، حيث إن جسم الإنسان ليس ملك له بل هو نعمة من الله عز وجل وعليه أن يتبرع ببلازما الدم في الخير وفى علاج المصابين وليس بيعها حتى لو كان محتاجا للمال.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن التبرع ببلازما الدم للمصابين بفيروس كورونا هو واجب شرعى على كل شخص تعافى من كورونا وطلبت من الدولة أن يتبرع ببلازما الدم.

Advertisements

وفى وقت سابق صرح الدكتور إسماعيل العربى، مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، بأنه تم البدء فى تجهيز وإعداد قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع مستشفيات الحجر والعزل الصحى بمحافظة الأقصر، تمهيداً لإنهاء تركيب وتشغيل جهاز "بلازما الدم" غدا الاثنين، حيث تم البدء فى أعمال الاتصال بالمتعافين حسب نظام فلترة، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لبدء علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ببلازما المتعافين بعد نجاحها الكبير مؤخراً.

وأضاف مدير عام مستشفى الأقصر الدولى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وصل الأسبوع الماضى للمستشفى جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم إخطار مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر، على أنه يجرى التنسيق للإعلان عن بداية العمل خلال الساعات المقبلة بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا، والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).