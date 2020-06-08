مطار القاهرة يستقبل 32 رحلة استثنائية تقل 5879 من المصريين العالقين بعدة دول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 32 رحلة طيران استثنائية، تسيرها عدد من شركات الطيران الخاصة والشركة الوطنية مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران، لإعادة نحو 5879 مصريا من العالقين فى الكويت والسعودية والإمارات.
ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، من خلال إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، قبل السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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