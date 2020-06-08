شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تنعى وفاة الدكتور ممدوح تادرس وزير البيئة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكافة العاملين بوزارة البيئة بجهازيها وفروعها الإقليمية، وفاة الدكتور ممدوح رياض تادرس وزير البيئة الأسبق، الذى تولى الوزارة خلال الفترة من 2001 حتى 2004، ليكون ثانى وزير للبيئة منذ نشأة الوزارة، وقد قدم العديد من المساعى لتحسين أوضاع البيئة المصرية، ووجهت الوزيرة خالص التعازى لأسرة الفقيد وقطاع البيئة فى مصر.

من ناحية أخرى، قالت وزارة البيئة، إن دليل الأداء البيئى العالمى لعام 2020، أظهر إحراز مصر تقدما بنسبة 7.7% فى مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية، خاصة مجالات مواجهة تلوث الهواء والصرف الصحى والتغيرات المناخية، والتي حققت مصر فيهم تقدما ملحوظا يتراوح بنسبة من 11.2% إلى 38.2%، حيث احتلت مصر المركز 94 فى ترتيب الدول محل الدراسة هذا العام، وذلك نظرا لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تم تنفيذها ومنها مشروع بنبان الذى تم دعمه من صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

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وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى بيان، أن حصول مصر على هذا الترتيب يعد خطوة للأمام فى ظل أعمال التنمية التى تشهدها مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراعاة الأبعاد البيئية فى كافة المشروعات التنموية.

وأوضحت الوزيرة ان الوزارة تقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة ومصر خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية، ويتم دراسة دليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم اعداده واصداره كل عامين بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف فى الأداء البيئى للدول للمساهمة فى وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية.