شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من ايجارات يونيو ويوليو واغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرر الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار من دفع القيمة الايجارية لها عن أشهر يونيو، ويوليو، وأغسطس 2020، لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

قرر المجلس الأعلى للأثار إعفاء مستأجرى الكافيتريات بالمتاحف والمواقع الاثرية من دفع القيمة الإيجارية المتعاقد عليها عن شهرى إبريل ومايو، للتخفيف عن كاهل القطاع السياحى الذى تأثر نتيجة توقف الحركة بسبب انتشار فيروس كورونا واجراءات الدولة الاحترازية.

وأرسل الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس خطابا لغرفة المنشآت السياحية لإبلاغ الكافيتريات بقرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى فى هذا الشأن.

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كما تضمنت القرارات منح مستأجرى الكافيتريات نسبة تخفيض 50% عن شهر مارس، فضلا عن اعتبار فترة الإغلاق للمتاحف والمواقع الاثرية فترة توقف اجبارى، يتم اضافتها بعد عودة العمل لمدة التعاقد.

كانت غرفة المحال والسلع السياحية قد طالبت 6 محافظات بإعفاء محال السلع والبازارات من القيمة الإيجارية، دعما للغرفة لحين تجاوز أزمة توقف النشاط بسبب الاجراءات الاحترازية للدولة من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت الغرفة خطابات لمحافظات الاقصر وأسوان والجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ولوزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت السياحية. وقال على غنيم رئيس الغرفة أنه فى ظل الأزمة الراهنة، وما تسببت فيه من ركود سياحى عالميا وحليا، تناشد الغرفة المحافظين بإصدار توجيهات للفنادق والقرى السياحية والمولات، بإعفاء المحلات من القيمة الايجارية لحين انتهاء الأزمة، من أجل ان تحافظ تلك المحال على العاملين بها.