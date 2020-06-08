شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها فى المؤتمر الصحفى المقرر انعقاده غدا بالتزامن مع إعلان النتيجة، لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.

كان المركز الإعلامى للأزهر قد أعلن عن عقده مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف،لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التى سيتخذها الأزهر الشريف خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على الامتحانات.