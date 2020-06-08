شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف علماء الفتنة من أبناء الجماعات الضالة فى أحدث مؤلفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن صدور كتاب "بناة وهدامون" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة.

وقالت الوزارة، إن الكتاب يبين أن العلم النافع يشمل كل ما ينفع الناس في شئون دينهم ودنياهم ، ويفرق بين العلم الكسبي والعلم الكشفي ، كما يفرق بين العلم المطلق والعلم النسبي ، ويؤكد أن رسالة العلماء الحقيقيين هي البناء والتعمير ، وبيان صحيح الدين ، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .

كما يهدف إلى كشف علماء الفتنة من أبناء الجماعات الضالة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون به ثمنًا قليلًا ، ويفضح أساليبهم في بث الأكاذيب والشائعات ، وإثارة الفتن ، وهدم الأوطان ، واستباحة الدماء ، وتدمير الحضارات ، وحرق الأخضر واليابس ، مما يجعل من دحض هذه الأفكار المدمرة واجب الوقت دينيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا.

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ويؤكد أن الباني الحقيقي لا يمكن أن يكـون هدَّامًـا ، لأنه صاحب نفس ملأى بالخير والإنسانية والقيم النبيلة ، فمن يبني لا يحسن أن يهدم ، وتلك رسالة العلماء المصلحين ، أما جماعات الفتنة والضلال فلا تعرف سوى الهدم والتدمير ، لأنها لا تقوم ولا تحيا ولا تعيش إلا على أنقاض الدول ، بل على الخيانة والهدم .