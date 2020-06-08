بما لا يخالف شرع الله.. ضوابط الألعاب الإلكترونية فى الإسلام.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ضوابط لعب الألعاب الإلكترونية فى الإسلام، عملا بدوره الهام لحماية الناشئة وتحصينهم من كل الأفكار التى قد تختطفهم، بعد انتشار ألعاب معينة، تضمنت ما يخالف الشريعة الإسلامية. فى هذا الفيديو نستعرض ضوابط لعب الألعاب الإلكترونية فى الإسلامية وفقا لما ذكره مركز الأزهر العالمى للفتوى.

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