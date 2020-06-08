شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد أسماء الناجحين فى مسابقة إمام صلاة القيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد اليوم الأحد أسماء الناجحين في مسابقة إمام صلاة القيام. وفيما يلى أسماء الناجحين ومديرياتهم: أولًا : المستوى الأول : 1. عوض أبو بكر علي أبو بكر قنا 2. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية 3. أمين علي أمين محمد أسوان 4. محمود لطفي محمد السيد الإسماعيلية 5. محمد السعيد عبد المطلب خلف الله الغربية Advertisements 6. حسين علي محمد على حموده أسيوط 7. محمد عبد النعيم محمود عبد المنعم أسوان 8. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم عبد الله الإسكندرية المستوى الثاني : 1. محمد إبراهيم السيد محمد القطان مرسى مطروح 2. مجاهد عبد المنعم أحمد يونس الأقصر 3. حسين محمود اسماعيل أحمد البحر الأحمر وأكدت الوزارة أنه تم إدراج أسماؤهم بالإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في قائمة الناجحين في مسابقة القيام ، للاستفادة بهم في العام المقبل بإذن الله تعالى .

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